В понедельник Премьер-лига передала независимой комиссии для разбирательства список из более чем 100 предполагаемых нарушений финансовых правил, которые мог допустить «Манчестер Сити» в период с 2009 по 2018 год.

Как стало известно The Sun, клубы АПЛ считают, что «Манчестер Сити» должен быть переведёт в низшую лигу, если нарушения будут доказаны. Представители клубов отмечают, что речь идёт почти о десятилетнем периоде нарушений, и наказание должно быть соответствующим.

«Манчестер Сити» на текущий момент располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.