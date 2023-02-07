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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкасл» хочет подписать Мэддисона

07 Февраля 2023 • 16:44 Комментировать

Лидер «Лестера» Джеймс Мэддисон наверняка сменит клуб в летнее трансферное окно. По завершению нынешнего сезона для «лис» наступит подходящее время продать Мэддисона, поскольку его действующий контракт истекает посреди 2024 календарного года.

Как сообщает Northern Echo, подписать Джеймса Мэддисона летом будет пытаться «Ньюкасл». При этом «сорокам» предстоит столкнуться с серьёзной конкуренцией – видеть игрока в своих рядах хочет «Манчестер Сити».

Джеймсу Мэддисону 26 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника в 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лестер Джеймс Мэддисон Трансферы футбола - зима 2023
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