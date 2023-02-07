Представители «Манчестер Сити» ожидают, что Хосеп Гвардиола покинет должность главного тренера команды ещё до того, как клуб могут наказать по делу о финансовых нарушениях. Об этом на своих страницах пишет The Athletic.

Информацию британского издания можно трактовать по-разному. С одной стороны, Хосеп Гвардиола ранее грозился покинуть клуб, если он узнает, что его обманывали. С другой стороны, новое разбирательство в отношении «Манчестер Сити» может занять годы.

Напомним, что «Манчестер Сити» обвиняют более чем в 100 нарушений финансовых плавил Премьер-лиги.

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