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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В «Манчестер Сити» ожидают ухода Гвардиолы до возможного наказания клуба слухи

07 Февраля 2023 • 16:22 Комментировать

Представители «Манчестер Сити» ожидают, что Хосеп Гвардиола покинет должность главного тренера команды ещё до того, как клуб могут наказать по делу о финансовых нарушениях. Об этом на своих страницах пишет The Athletic.

Информацию британского издания можно трактовать по-разному. С одной стороны, Хосеп Гвардиола ранее грозился покинуть клуб, если он узнает, что его обманывали. С другой стороны, новое разбирательство в отношении «Манчестер Сити» может занять годы.

Напомним, что «Манчестер Сити» обвиняют более чем в 100 нарушений финансовых плавил Премьер-лиги.

За что «Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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