​«Манчестер Сити» вряд ли лишат титулов

«Манчестер Сити» обвиняется более чем в 100 нарушениях финансовых правил – список возможных нарушений Премьер-лига опубликовала накануне. Если нарушения будут доказаны, то независимая комиссия может серьёзно наказать английский топ-клуб. В прессе обсуждают разные расклады вплоть до исключения «Манчестер Сити» из АПЛ.

Как сообщает The Independent, «Манчестер Сити» вряд ли лишат уже завоёванных чемпионских титулов. Дело в том, что такой шаг серьёзно ударит по репутации Премьер-лиги.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице чемпионата Англии.

За что «Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ