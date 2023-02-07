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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Сити» вряд ли лишат титулов

07 Февраля 2023 • 14:50 Комментировать

«Манчестер Сити» обвиняется более чем в 100 нарушениях финансовых правил – список возможных нарушений Премьер-лига опубликовала накануне. Если нарушения будут доказаны, то независимая комиссия может серьёзно наказать английский топ-клуб. В прессе обсуждают разные расклады вплоть до исключения «Манчестер Сити» из АПЛ.

Как сообщает The Independent, «Манчестер Сити» вряд ли лишат уже завоёванных чемпионских титулов. Дело в том, что такой шаг серьёзно ударит по репутации Премьер-лиги.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице чемпионата Англии.

За что «Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити
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