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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» придётся отказаться от звёздного Кейна – названа причина слухи

07 Февраля 2023 • 14:37 Комментировать (2)

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн давно находится на радаре «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассчитывают заполучить 29-летнего бомбардира летом, но им, возможно, придётся отказаться от Кейна и переключиться на других кандидатов. Дело в том, что в «Тоттенхэме» решили не продавать своего лидера другим клубам Премьер-лиги по завершению нынешнего сезона, о чём пишет The Times.

Таким образом, Гарри Кейну придётся смотреть в сторону грандов из других стран. Звёздный форвард может перейти в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента, но для этого ему нужно ждать лета 2024 года. Именно тогда истекает действующий контракт Кейна со «шпорами».

Напомним, что на днях Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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One Live
07 Февраля 2023 в 15:05
Связался с Леви, терпи лошара)
LMI
07 Февраля 2023 в 14:49
Продал себя в рабство этот Кейн, теперь до конца дней будет с ТТХ. Ну разве что в последнем сезоне жизни куда-нибудь вырвется
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