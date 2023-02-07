«Манчестер Юнайтед» готов потратить большие деньги на форварда «Барселоны»

Слухи продолжают связывать талантливого форварда «Барселоны» Ансу Фати с «Манчестер Юнайтед». По данным испанского издания Sport, английский клуб готов потратить большие деньги на трансфер 20-летнего футболиста летом.

В то же время отмечается, что «Барселона» не собирается расставаться с Ансу Фати. Каталонцы будут готовы вступить в переговорный процесс по игроку только в том случае, если он сам запросит трансфер.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Ансу Фати в 50 миллионов евро, но понятно, что «Барселона» на деле будет запрашивать за нападающего гораздо больше.