Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» готов потратить большие деньги на форварда «Барселоны»

07 Февраля 2023 • 13:54 Комментировать

Слухи продолжают связывать талантливого форварда «Барселоны» Ансу Фати с «Манчестер Юнайтед». По данным испанского издания Sport, английский клуб готов потратить большие деньги на трансфер 20-летнего футболиста летом.

В то же время отмечается, что «Барселона» не собирается расставаться с Ансу Фати. Каталонцы будут готовы вступить в переговорный процесс по игроку только в том случае, если он сам запросит трансфер.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Ансу Фати в 50 миллионов евро, но понятно, что «Барселона» на деле будет запрашивать за нападающего гораздо больше.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Февраля
14:50 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» вряд ли лишат титулов
13:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов потратить большие деньги на форварда «Барселоны»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Не могу представить Захаряна в «Челси», он остановился в росте»
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Лидс»: прогноз на матч чемпионата Англии – 8 февраля 2023
12:21 · Англия. Премьер-лига
Клопп хочет сохранить Фирмино в «Ливерпуле»
10:18 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «МЮ» пополнят свою копилку трофеями АПЛ, если «Манчестер Сити» будет их лишён 6
09:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не сбавляет интерес к нападающему «Ювентуса»
09:26 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» нашёл нового форварда в испанском топ-клубе
08:52 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва высказался об уходе Канселу в «Баварию»
08:25 · Англия. Премьер-лига
Кейн или Осимхен: «Манчестер Юнайтед» выбрал нового центрфорварда
07:46 · Англия. Премьер-лига
Моура принял решение о своём будущем в «Тоттенхэме»
07:34 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо отказался от трансфера в турецкий гранд
06:46 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Реала» отказался возглавить «Лидс»
04:15 · Англия. Премьер-лига
​«Фулхэм» назначил цену за игрока, которым интересуются гранды
03:50 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг может вернуться в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем