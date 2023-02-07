«Арсенал» не сбавляет интерес к нападающему «Ювентуса»

Сербский нападающий Душан Влахович, который принадлежит туринскому «Ювентусу», по-прежнему находится на радаре лондонского «Арсенала». Об этом рапортует инсайдер Николо Чеккарини.

В пользу «канониров» говорят недавние проблемы «старой синьоры». С итальянского гранда сняли 15 очков из-за финансовых махинаций, из-за чего клубу будет практически нереально выйти в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Влахович связан контрактными обязательствами с «Ювентусом» до лета 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А форвард провел 11 матчей и забил шесть мячей.