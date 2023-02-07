Кейн или Осимхен: «Манчестер Юнайтед» выбрал нового центрфорварда

«Манчестер Юнайтед» может отказаться от борьбы за нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Руководство «красных дьяволов» приняло решение сосредоточиться на покупке нигерийца Виктора Осимхена из «Наполи», рапортует The Telegraph.

Ранее в европейской прессе сообщалось, что президент «шпор» Даниэль Леви не хочет продавать 29-летнего бомбардира в другие клубы АПЛ. Руководитель готов отпустить игрока за пределы Туманного Альбиона. Среди претендентов на англичанина называются мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

Трансферный ценник Кейна – 90 миллионов евро. Его контракт с лондонским клубом истекает летом 2024 года.