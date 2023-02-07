Моура принял решение о своём будущем в «Тоттенхэме»

Бразильский полузащитник Лукас Моура уйдет из лондонского «Тоттенхэма» по завершении нынешнего сезона. По сообщениям UOL, футболист не станет продлевать трудовое соглашение со «шпорами», истекающее по завершении нынешнего сезона. У игрока есть варианты продолжения карьеры в других клубах АПЛ, а также в чемпионатах Италии и Франции.

Моура рассчитывает заключить с новым клубом контракт минимум на три сезона, чтобы быть уверенным в своем будущем.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги бразилец поучаствовал в восьми поединках, в которых не отметился голевыми действиями.