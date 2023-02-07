Коутиньо отказался от трансфера в турецкий гранд

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат бирмингемской «Астон Вилле», отказался от переезда в чемпионат Турции. Об этом стало известно Teamtalk.

Источник сообщает, что 30-летнему хавбеку предлагал сотрудничество стамбульский «Галатасарай», однако южноамериканца не заинтересовал такой вариант продолжения карьеры. Филиппе хотел бы продолжать выступать на Туманном Альбионе.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Коутиньо поучаствовал в 20 поединках за «Астон Виллу», в которых не отметился голевыми действиями. По оценке Transfermarkt, стоимость бразильца составляет 18 миллионов евро.