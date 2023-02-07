«Реал» и «Бавария» могут купить суперфорварда АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» готов продать своего лидера Гарри Кейна в один из двух европейских грандов, об этом сообщает The Times. Речь идет о мадридском «Реале» и мюнхенской «Баварии».

Источник отмечает, что руководство «шпор» не заинтересовано в том, чтобы 29-летний бомбардир продолжил карьеру в составе другого представителя Английской премьер-лиги.

Трансфер Кейна оценивается в 90 миллионов евро. Его действующее трудовое соглашение с лондонским клубом рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии нападающий провел 22 поединка, записав на свой счет 17 забитых мячей (два – с пенальти) и одну результативную передачу.

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