Легенда «Реала» отказался возглавить «Лидс»

Легендарный нападающий мадридского «Реала», а ныне главный тренер «Кастильи» Рауль Гонсалес мог возглавить английский «Лидс». Представители клуба АПЛ сделали предложение испанскому специалисту, однако получили отказ, рапортует AS.

Рауль хочет продолжить работать в системе «королевского» клуба, чтобы в будущем получить возможность занять пост главного тренера первой команды «Реала». В настоящий момент наставником «сливочных» является итальянец Карло Анчелотти.

Напомним, что 6 февраля с поста главного тренера «Лидса» был уволен Джесси Марш. «Павлины» занимают 17-е место в таблице АПЛ.