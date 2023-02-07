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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Легенда «Реала» отказался возглавить «Лидс»

07 Февраля 2023 • 06:46 Комментировать

Легендарный нападающий мадридского «Реала», а ныне главный тренер «Кастильи» Рауль Гонсалес мог возглавить английский «Лидс». Представители клуба АПЛ сделали предложение испанскому специалисту, однако получили отказ, рапортует AS.

Рауль хочет продолжить работать в системе «королевского» клуба, чтобы в будущем получить возможность занять пост главного тренера первой команды «Реала». В настоящий момент наставником «сливочных» является итальянец Карло Анчелотти.

Напомним, что 6 февраля с поста главного тренера «Лидса» был уволен Джесси Марш. «Павлины» занимают 17-е место в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лидс Рауль
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