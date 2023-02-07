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«МЮ» выбирает нового лидера атаки из четырёх нападающих

07 Февраля 2023 • 05:43 Комментировать

В «Манчестер Юнайтед» начали строить планы на будущее. Манкунианцы заинтересованы в усилении атакующей линии команды. Согласно данным Manchester Evening News, в шорт-листе «красных дьяволов» фигурируют сразу несколько форвардов.

Главными претендентами на переход в «Юнайтед» считаются Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Виктор Осимхен («Наполи»). Кроме того, рулевой команды Эрик тен Хаг заинтересован в Гонсалу Рамуше («Бенфика») и Мохаммеде Кудусе из амстердамского «Аякса». Один из этих нападающих пополнит ряды «Юнайтед» в летнее трансферное окно.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии «МЮ» с 42 баллами занимает третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Виктор Осимхен Гонсалу Рамуш Мохаммед Кудус
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