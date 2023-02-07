​«Фулхэм» назначил цену за игрока, которым интересуются гранды

Защитник английского «Фулхэма» Энтони Робинсон вызывает интерес у целого ряда европейских клубов, а посему «дачники» решили установить на него цену и объявить об этом конкурентам. Речь идет о сумме в 35 миллионов фунтов стерлингов - именно столько надо будет выложить за 25-летнего оборонца.

А претендуют на него такие клубы, как «Манчестер Сити», «Милан», а также миланский «Интер». Ранее игрок, который защищает цвета сборной США по футболу, выступал за такие клубы, как «Эвертон», «Болтон», «Уиган», а в составе «Фулхэма» появился в 2020 году, клуб приобрел его за два миллиона фунтов стерлингов.