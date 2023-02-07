Обамеянг может вернуться в «Барселону»

Уже очевидно, что карьера Пьер-Эмерика Обамеянга в Англии не заладилась - возвращение на Туманный Альион оказалось неудачным, и в «Челси» уже не скрывают своего желания избавиться от габонского нападающего. Как сообщает Football Transfers, за ситуацией следят в каталонской «Барселоне», и Обамеянг может вернуться туда, где он провел шесть месяцев в прошлом году.

Ситуация с дисквалификацией Роберта Левандовского показала «Барселоне», что полагаться только на поляка опасно, а потому ей нужен еще один надежный завершитель атак, на что пока не годится ни Ансу Фати, ни, тем более, Ферран Торрес.