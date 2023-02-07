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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Обамеянг может вернуться в «Барселону»

07 Февраля 2023 • 03:50 Комментировать

Уже очевидно, что карьера Пьер-Эмерика Обамеянга в Англии не заладилась - возвращение на Туманный Альион оказалось неудачным, и в «Челси» уже не скрывают своего желания избавиться от габонского нападающего. Как сообщает Football Transfers, за ситуацией следят в каталонской «Барселоне», и Обамеянг может вернуться туда, где он провел шесть месяцев в прошлом году.

Ситуация с дисквалификацией Роберта Левандовского показала «Барселоне», что полагаться только на поляка опасно, а потому ей нужен еще один надежный завершитель атак, на что пока не годится ни Ансу Фати, ни, тем более, Ферран Торрес. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг трансферы футбола - лето 2023
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