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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​За что «Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ

06 Февраля 2023 • 22:45 Комментировать

«Манчестер Сити» может столкнуться с серьёзным наказанием. В понедельник Премьер-лига выкатила список из более чем 100 предполагаемых нарушений финансовых правил. Клуб мог допустить эти нарушения в период с 2009 по 2018 год. Список был передан независимой комиссии для разбирательства.

Что нарушил «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» обвиняют в более чем 100 нарушениях финансовых правил. Они разделены по группам, поэтому в целом претензии к «горожанам» понятны.

Во-первых, «Манчестер Сити», возможно, не предоставлял точную информацию о финансовом положении клуба. Сюда относится информация о доходах (включая спонсорские) и операционных расходах. Предполагаемые нарушения затрагивают каждый из сезонов с 2009/2010 до 2017/2018 включительно.

Во-вторых, «Манчестер Сити» мог не предоставлять точную информацию о заработной плате тренера. Предполагаемые нарушения относятся к сезонам с 2009/2010 до 2012/2013 включительно. Тогда «горожан» возглавлял Роберто Манчини.

В-третьих, «Манчестер Сити», возможно, не предоставлял точную информацию о заработной плате футболистов. Предполагаемые нарушения относятся к сезонам с 2010/2011 до 2015/2016 включительно.

В-четвёртых, «Манчестер Сити» мог нарушать правила финансового фэйр-плей УЕФА. Предполагаемые нарушения затрагивают сезоны с 2013/2014 до 2017/2018 включительно.

В-пятых, «Манчестер Сити», возможно, нарушал правила Премьер-лиги о прибыльности и устойчивом развитии. Предполагаемые нарушения затрагивают сезоны с 2015/2016 по 2017/2018 включительно.

В-шестых, «Манчестер Сити» мог не выполнять правила по сотрудничеству с Премьер-лигой в рамках её расследований. Здесь речь идёт о периоде с декабря 2018 года по настоящее время.

Что будет дальше

Дальше – разбирательство. Учитывая количество предполагаемых нарушений, оно может затянуться на месяцы, если не на годы. Разбирательство и будет проводить независимая комиссия, которая никак не связана с Премьер-лигой или с её клубами. В комиссию войдут 15 человек – действующие или бывшие судьи, адвокаты и футбольные функционеры.

Слушания комиссии будут проходить в закрытом режиме. Графиков и дедлайнов нет. Премьер-лига не будет публиковать никакой информации до завершения разбирательства. Когда комиссия закончит работу и вынесет вердикт, только тогда решения будут обнародованы на сайте АПЛ.

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Важно отметить, что «Манчестер Сити» не будет иметь возможности обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде. Премьер-лига не допускает вмешательство в такие дела CAS, в отличие от УЕФА.

Как могут наказать «Манчестер Сити»

В регламенте Премьер-лиги прописан достаточно широкий список наказаний, которые может применять независимая комиссия в отношении клубов. «Манчестер Сити» ждать:

- штраф;

- отстранение от участия в матчах лиги;

- снятие очков;

- исключение из лиги.

При этом в конце списка указано, что независимая комиссия может принимать любое решение, которое сочтёт нужным. Разумеется, если нарушения будут доказаны.

Реакция «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» достаточно спокойно отреагировал на публикацию Премьер-лиги. Клуб выразил своё удивление, но при этом поддержал беспристрастное разбирательство независимой комиссии.

«С нетерпением ждём, когда вопрос будет решён раз и навсегда», - говорилось в заявлении «Манчестер Сити».

Александр Тихий

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