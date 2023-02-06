​Кейта наверняка покинет «Ливерпуль» летом

Полузащитник Наби Кейта наверняка покинет «Ливерпуль» по завершению сезона 2022/2023. Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, мерсисайдский клуб вряд ли продлит трудовое соглашение с гвинейским футболистом.

Отмечается, что многие клубы проявляют интерес к Наби Кейта, что неудивительно, ведь подписать хавбека летом можно будет бесплатно как свободного агента. При этом трансфер Кейта в «Галатасарай» в ближайшие дни маловероятен.

За «Ливерпуль» Наби Кейта играет с лета 2018 года. С тех пор гвинеец провёл 127 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 7 голевых передач на партнёров.