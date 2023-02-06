​Бьелса вряд ли вернётся в «Лидс»

«Лидс» ищет нового главного тренера для команды после увольнения Джесси Марша, связанного с плохими результатами. Слухи связывают «павлинов» с Карлосом Корбераном из «Вест Бромвича», ранее работавшего в «Лидсе» с молодёжкой.

В то же время инсайдер Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что возвращение на тренерский мостик «Лидса» Марсело Бьелса является маловероятным. Клуб уважает заслуги аргентинца, но сейчас смотрит в другом направлении. Бьелса ушёл из «Лидса» почти год назад.

Напомним, что в настоящий момент «Лидс» занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 8 февраля – против «Манчестер Юнайтед».