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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Бьелса вряд ли вернётся в «Лидс»

06 Февраля 2023 • 19:39 Комментировать

«Лидс» ищет нового главного тренера для команды после увольнения Джесси Марша, связанного с плохими результатами. Слухи связывают «павлинов» с Карлосом Корбераном из «Вест Бромвича», ранее работавшего в «Лидсе» с молодёжкой.

В то же время инсайдер Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что возвращение на тренерский мостик «Лидса» Марсело Бьелса является маловероятным. Клуб уважает заслуги аргентинца, но сейчас смотрит в другом направлении. Бьелса ушёл из «Лидса» почти год назад. 

Напомним, что в настоящий момент «Лидс» занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 8 февраля – против «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Марсело Бьелса
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