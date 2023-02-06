​Поттер: «Зависть – плохое качество»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер допускает, что ему завидуют. Это связано с тем, что клуб в зимнее трансферное окно потратил 330 миллионов евро на новичков.

«Зависть – плохое качество. Я никогда никому не завидовал. Я пытался работать и делать всё возможное в тех условиях, которые у меня были. Лучше сравнивать себя с самим собой, а не с кем-то ещё, потому что вы не знаете контекста или ситуации. Но я понимаю, что таков мир, в котором мы живём», - слова Поттера приводит пресс-служба «Челси».

Отметим, что на текущий момент «Челси» занимаешь лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.