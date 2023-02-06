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​«Барселона» нашла замену Бускетсу в «Манчестер Сити» слухи

06 Февраля 2023 • 19:13 Комментировать (1)

Полузащитник Серхио Бускетс постепенно выходит на закат своей футбольной карьеры. Действующий контракт 34-летнего игрока истекает в конце нынешнего сезона, и пока непонятно, останется ли он в клубе.

В любом случае «Барселоне» нужно искать опорного полузащитника на долгосрочную перспективу. По данным Football Insider, в качестве замены для Серхио Бускетса каталонцы рассматривают Родри Эрнандеса из «Манчестер Сити».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего Родри в 80 миллионов евро. Действующий контракт связывает испанца с «Манчестер Сити» до завершения сезона 2026/2027.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Серхио Бускетс Родри Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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550d
06 Февраля 2023 в 19:49
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