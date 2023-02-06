Полузащитник Серхио Бускетс постепенно выходит на закат своей футбольной карьеры. Действующий контракт 34-летнего игрока истекает в конце нынешнего сезона, и пока непонятно, останется ли он в клубе.

В любом случае «Барселоне» нужно искать опорного полузащитника на долгосрочную перспективу. По данным Football Insider, в качестве замены для Серхио Бускетса каталонцы рассматривают Родри Эрнандеса из «Манчестер Сити».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего Родри в 80 миллионов евро. Действующий контракт связывает испанца с «Манчестер Сити» до завершения сезона 2026/2027.