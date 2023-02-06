​«ПСЖ» запланировал трансфер звёздного футболиста

«ПСЖ» уже сейчас строит планы на летнее трансферное окно. Как сообщает Le10sport, гранд Лиги 1 запланировал подписание звёздного полузащитника Бернарду Силвы.

С лета 2017 года Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити». Действующий контракт связывает 28-летнего португальца с английским клубом до средины 2025 года. При этом несколько месяцев назад Силва говорил о желании попробовать себя в другом клубе.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Бернарду Силву в 80 миллионов евро.

Добавим, что за «Манчестер Сити» Бернарду Силва провёл 282 матча. В них португалец забил 50 голов и отдал 56 голевых передач на партнёров.