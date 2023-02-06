«Лидс» официально объявил об увольнении Джесси Марша с должности главного тренера команды. Отставка случилась на следующий день после гостевого поражения команды от «Ноттингем Форест».

Джесси Марш работал с «Лидсом» с конца февраля прошлого года. В 37 матчах под руководством американского специалиста команда одержала 11 побед при 10 ничьих и 16 поражениях.

На текущий момент «Лидс» располагается на 17-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Впереди у «павлинов» два подряд матча чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» - сначала на выезде, а затем дома.