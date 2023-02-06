​Пулишич намекнул на скорое возвращение в строй

Атакующий полузащитник Кристиан Пулишич в последний раз играл за «Челси» месяц назад – в начале января. С тех пор американец находится в клубном лазарете «пенсионеров» с травмой колена.

Через социальные сети Пулишич намекнул на своё скорое возвращение в строй. 24-летний американец сделал публикацию со словами: «Скоро вернусь».

Всего за «Челси» Кристиан Пулишич провёл 136 официальных матчей. В них атакующий хавбек записал на свой счёт 26 голов и 31 результативный пас на партнёров.

На текущий момент «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.