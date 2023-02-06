​«Лидс» увольняет Марша

«Лидс» принял решение об увольнении Джесси Марша с должности главного тренера команды. Об этом на своих страницах рассказывает Relevo. В ближайшее время об отставке 49-летнего американского специалиста должно быть объявлено официально.

Свою последнюю победу в Премьер-лиге на текущий момент «Лидс» отпраздновал ещё 5 ноября. Сейчас команда занимает 17-е место в турнирной таблице, то есть располагается прямо над зоной вылета.

Всего под руководством Джесси Марша «Лидс» провёл 37 матчей. В них команда показала следующие результаты: 11 побед, 10 ничьих, 16 поражений.

Ближайший матч «Лидс» проведёт 8 февраля – против «Манчестер Юнайтед».