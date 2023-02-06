Полузащитник «Челси» Матео Ковачич находится на радаре «Ювентуса». Как сообщает Calciomercatoweb, туринский клуб готов отдать «Челси» Дениса Закарию на постоянной основе, если лондонцы взамен предложат Матео Ковачича.

Денис Закария в настоящий момент выступает за «Челси» на правах аренды. За «пенсионеров» полузащитник успел провести семь матчей и даже забил один гол.

Действующий контракт Матео Ковачича с «Челси» рассчитан до средины 2024 года, то есть для лондонцев может быть разумно расстаться с хорватом ближайшим летом, если трудовое соглашение с ним не будет продлено.