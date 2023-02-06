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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Сити» не имеет права обратиться в CAS

06 Февраля 2023 • 16:36 Комментировать

«Манчестер Сити» рискует столкнуться с суровым наказанием после того, как Премьер-лига обвинила клуб более чем в сотне нарушений финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Информация о предполагаемых нарушениях была передана специальной комиссии для рассмотрения.

Портал Goal отмечает на своих страницах, что «Манчестер Сити» не имеет права обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), как было в случае с отстранением клуба от Лиги чемпионов. Дело в том, что правила Премьер-лиги запрещают вмешательство CAS в этом случае.

«Манчестер Сити» на текущий момент располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити CAS
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