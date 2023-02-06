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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Сити» отреагировал на более чем 100 обвинений в нарушениях финансовых правил

06 Февраля 2023 • 16:31 Комментировать (3)

«Манчестер Сити» может столкнуться с серьёзным наказанием после того, как Премьер-лига Англии обвинила клуб более чем в 100 нарушениях финансовых правил. Соответствующая информация была передана специальной комиссии.

«Манчестер Сити» отреагировал на обвинения в свой адрес, опубликовав заявление.

«Манчестер Сити» удивлён обнародованными предполагаемыми нарушениями правил АПЛ. Клуб приветствует рассмотрение этого вопроса независимой комиссией для беспристрастного рассмотрения совокупности доказательств, существующих в поддержку его позиции. С нетерпением ждём, когда вопрос будет решён раз и навсегда», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» могут даже исключить из Премьер-лиги, если нарушения будут доказаны.

В настоящий момент «Манчестер Сити» располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Манчестер Сити
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Комментарии (3)
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andi
06 Февраля 2023 в 17:21
Пора наказывать и М.С. и ЧЕЛСИ.
snk6565
06 Февраля 2023 в 16:52
Это все пенсы волну подняли, чтобы не до них было))))))
One Live
06 Февраля 2023 в 16:37
Интересно, вагон с деньгами уже поехал в независимую комиссию?
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