​СМИ вспомнили, как Гвардиола грозился уйти из «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» рискует столкнуться с очень серьёзным наказанием. Клуб обвиняют более чем в 100 нарушениях финансовых правил, о чём Премьер-лига в понедельник сообщила официально.

В прессе стали вспоминать слова главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. В своё время испанец грозился покинуть клуб, комментария расследование предполагаемых финансовых нарушений.

«Я сказал руководству: «Если вы солжёте мне, на следующий день меня здесь не будет. Меня не будет здесь, и я больше не буду вашим другом. Я верю вам на 100% с первого дня, поэтому я и защищаю клуб», - говорил Гвардиола.

Отметим, что Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с сезона 2016/2017.