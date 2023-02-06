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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​АПЛ сделала заявление насчёт «Манчестер Сити» - клуб обвиняют более чем в 100 нарушениях

06 Февраля 2023 • 14:22 Комментировать (3)

На страницах официального сайта Английской премьер-лиги было опубликовано заявление, касающееся «Манчестер Сити». В нём говорится о том, что АПЛ передала комиссии для разбирательства информацию о предполагаемых финансовых нарушениях клуба. «Горожан» обвиняют более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Манчестер Сити» может столкнуться с жёстким наказанием вплоть до исключения из Премьер-лиги.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в чемпионате Англии. От лидирующего «Арсенала» команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на 5 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Апл
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Комментарии (3)
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ivan_petrenko95
06 Февраля 2023 в 15:53
тогда мне непонятно как ПСЖ до сих пор остается безнаказанным, они гораздо больше тратили все эти годы.
Zenituwka
06 Февраля 2023 в 15:01
Это было очевидно всем. Срочно на очищение в Лигу 2. Игроков раздать поровну на все клубы АПЛ :))
LMI
06 Февраля 2023 в 14:33
Не удивлен буду. Шальные деньги, и бешенные траты - это не может быть прозрачно. Ювентус не даст соврать.
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