​АПЛ сделала заявление насчёт «Манчестер Сити» - клуб обвиняют более чем в 100 нарушениях

На страницах официального сайта Английской премьер-лиги было опубликовано заявление, касающееся «Манчестер Сити». В нём говорится о том, что АПЛ передала комиссии для разбирательства информацию о предполагаемых финансовых нарушениях клуба. «Горожан» обвиняют более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Манчестер Сити» может столкнуться с жёстким наказанием вплоть до исключения из Премьер-лиги.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в чемпионате Англии. От лидирующего «Арсенала» команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на 5 очков.