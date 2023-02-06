Два топ-игрока решили уйти из «Челси»

Два атакующих футболиста приняли решение покинуть лондонский «Челси» в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты CaughtOffside. Речь идет о габонском нападающем Пьере-Эмерике Обамеянге и марокканском вингере Хакиме Зиеше.

Оба игрока планировали покинуть «Стэмфорд Бридж» в зимнее трансферное окно, однако переходы не состоялись.

Пьер-Эмерик не смог сменить клубную прописку из-за правил ФИФА, запрещающих футболисту выступать более чем за два клуба в течение сезона.

Зиеш был очень близок к переходу в «ПСЖ», однако аренда сорвалась в последний момент из-за проблем с документами.