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Два топ-игрока решили уйти из «Челси»

06 Февраля 2023 • 11:18 Комментировать (1)

Два атакующих футболиста приняли решение покинуть лондонский «Челси» в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты CaughtOffside. Речь идет о габонском нападающем Пьере-Эмерике Обамеянге и марокканском вингере Хакиме Зиеше.

Оба игрока планировали покинуть «Стэмфорд Бридж» в зимнее трансферное окно, однако переходы не состоялись.

Пьер-Эмерик не смог сменить клубную прописку из-за правил ФИФА, запрещающих футболисту выступать более чем за два клуба в течение сезона.

Зиеш был очень близок к переходу в «ПСЖ», однако аренда сорвалась в последний момент из-за проблем с документами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Пьер-Эмерик Обамеянг Хаким Зиеш
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
06 Февраля 2023 в 11:57
при всем уважении, но по моему все забыли что означается приставка "топ". даже играй они оба в несколько раз лучше чем сейчас, они бы не были топ-игроками. но это это больше вопрос к автору статьи, вернее к его компетентности.
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