«Челси» не договорился с Маунтом и свернул переговоры

Лондонский «Челси» не смог договориться с полузащитником Мэйсоном Маунтом о подписании нового трудового соглашения. Игрок может покинуть «пенсионеров» по завершении нынешнего сезона, об этом рапортует Tribal Football.

Топ-клуб Премьер-лиги свернул переговоры с игроком, не сумев договориться о финансовой составляющей сделки. Маунт хочет получать заработную плату на уровне главных звезд команды, что не устраивает руководство «Челси».

Срок действующего контракта Мэйсона с лондонцами рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник принял участие в 20 матчах, забил три гола и отдал два ассиста.