Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» не договорился с Маунтом и свернул переговоры

06 Февраля 2023 • 10:57 Комментировать

Лондонский «Челси» не смог договориться с полузащитником Мэйсоном Маунтом о подписании нового трудового соглашения. Игрок может покинуть «пенсионеров» по завершении нынешнего сезона, об этом рапортует Tribal Football.

Топ-клуб Премьер-лиги свернул переговоры с игроком, не сумев договориться о финансовой составляющей сделки. Маунт хочет получать заработную плату на уровне главных звезд команды, что не устраивает руководство «Челси».

Срок действующего контракта Мэйсона с лондонцами рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник принял участие в 20 матчах, забил три гола и отдал два ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Февраля
11:18 · Англия. Премьер-лига
Два топ-игрока решили уйти из «Челси»
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не договорился с Маунтом и свернул переговоры
10:52 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Думаю, Райс летом будет стоить 100-120 миллионов евро»
10:41 · Англия. Премьер-лига
Нападающий Фофана останется в «Челси» до конца сезона
09:21 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» продаст 6 игроков ради подписания Кейна и Райса 1
08:45 · Англия. Премьер-лига
Три суперклуба нацелились на Канте
08:07 · Англия. Премьер-лига
Мерсон высказался о неудачной игре украинца Мудрика за «Челси»
07:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит 100 млн евро на новый громкий трансфер
06:36 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Прежде чем увольнять Клоппа, я бы убрал всех остальных из «Ливерпуля»
06:30 · Англия. Премьер-лига
Конте по телефону поздравил Кейна с рекордом
06:13 · Англия. Премьер-лига
Альварес прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма»
06:07 · Англия. Премьер-лига
Холанн - худший игрок матча «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»
06:02 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Челси»: «Гвардиола производит впечатление сумасшедшего профессора»
05:56 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на чемпионство
05:30 · Англия. Премьер-лига
Уокер заступился за Холанна
Все новости
Рекомендуем