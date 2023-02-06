Решилась судьба Клоппа в «Ливерпуле»

В «Ливерпуле» продолжают доверять главному тренеру команды Юргену Клоппу и не собираются отправлять его в отставку, несмотря на провальное выступление мерсисайдцев в нынешнем сезоне.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство «красных» оказало полную поддержку немецкому специалисту и не собирается вступать с другими специалистами в переговоры. Клуб хочет обсудить с Клоппом летнюю трансферную кампанию, чтобы улучшить результаты в следующем сезоне.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги «Ливерпуль» занимает лишь десятое место после 22 туров. Трудовой договор Клоппа с «красными» рассчитан до конца июня 2026 года.

Фанаты «Ливерпуля» требуют уволить Клоппа