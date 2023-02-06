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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Решилась судьба Клоппа в «Ливерпуле»

06 Февраля 2023 • 10:44 Комментировать (1)

В «Ливерпуле» продолжают доверять главному тренеру команды Юргену Клоппу и не собираются отправлять его в отставку, несмотря на провальное выступление мерсисайдцев в нынешнем сезоне.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство «красных» оказало полную поддержку немецкому специалисту и не собирается вступать с другими специалистами в переговоры. Клуб хочет обсудить с Клоппом летнюю трансферную кампанию, чтобы улучшить результаты в следующем сезоне.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги «Ливерпуль» занимает лишь десятое место после 22 туров. Трудовой договор Клоппа с «красными» рассчитан до конца июня 2026 года.

Фанаты «Ливерпуля» требуют уволить Клоппа

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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ингерман
06 Февраля 2023 в 10:53
ай клопик вдоваль напился ливернай кровушки.. пора меняць место дислокации. кароч исчерпавси бидолага.. А-ха-ха-ха! )))
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