«МЮ» продаст 6 игроков ради подписания Кейна и Райса

Сразу шестеро футболистов могут покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Таким образом манкунианцы хотят пополнить денежные резервы для подписания двух дорогостоящих игроков – нападающего Гарри Кейна и полузащитника Деклана Райса.

Согласно данным Mirror, в список на выход включены следующие исполнители: Алекс Теллес, Донни ван де Бек, Эрик Байи, Антони Марсьяль, Гарри Магуайр и Скотт Мактоминай.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кейна в 90 миллионов евро, а Райса – в 80 миллионов.

«Манчестер Юнайтед» провел в нынешнем сезоне чемпионата Англии 21 матч. Команда Эрика тен Хага набрала 42 балла и занимает третье место в турнирной таблице.