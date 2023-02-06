Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» купит нового форварда за рекордные деньги

06 Февраля 2023 • 09:01 Комментировать

Боссы «Манчестер Юнайтед» намерены оформить трансфер нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена по завершении нынешнего сезона.

По сообщениям La Gazzetta dello Sport, манкунианцы предложат за африканца 107 миллионов евро. Если сделка будет оформлена, «красные дьяволы» побьют свой трансферный рекорд. Пока самым дорогим приобретением клуба является полузащитник Поль Погба, за которого заплатили 105 миллионов.

В текущем сезоне чемпионата Италии Осимхен провел 17 матчей, забил 16 голов и сделал три результативные передачи. Его контракт с неаполитанским клубом рассчитан до середины 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Февраля
09:21 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» продаст 6 игроков ради подписания Кейна и Райса
08:45 · Англия. Премьер-лига
Три суперклуба нацелились на Канте
08:07 · Англия. Премьер-лига
Мерсон высказался о неудачной игре украинца Мудрика за «Челси»
07:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит 100 млн евро на новый громкий трансфер
06:36 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Прежде чем увольнять Клоппа, я бы убрал всех остальных из «Ливерпуля»
06:30 · Англия. Премьер-лига
Конте по телефону поздравил Кейна с рекордом
06:13 · Англия. Премьер-лига
Альварес прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма»
06:07 · Англия. Премьер-лига
Холанн - худший игрок матча «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»
06:02 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Челси»: «Гвардиола производит впечатление сумасшедшего профессора»
05:56 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на чемпионство
05:30 · Англия. Премьер-лига
Уокер заступился за Холанна
05:27 · Англия. Премьер-лига
Вертонген стал автором необычного эксперимента на поле видео
04:36 · Англия. Премьер-лига
Обамеянга заметили в Милане
03:30 · Англия. Премьер-лига
Марш: «Мы были лучшей командой»
00:48 · Англия. Премьер-лига
Стив Купер прокомментировал неожиданный успех «Ноттингем Форест» 1
Все новости
Рекомендуем