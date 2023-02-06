«Манчестер Юнайтед» купит нового форварда за рекордные деньги

Боссы «Манчестер Юнайтед» намерены оформить трансфер нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена по завершении нынешнего сезона.

По сообщениям La Gazzetta dello Sport, манкунианцы предложат за африканца 107 миллионов евро. Если сделка будет оформлена, «красные дьяволы» побьют свой трансферный рекорд. Пока самым дорогим приобретением клуба является полузащитник Поль Погба, за которого заплатили 105 миллионов.

В текущем сезоне чемпионата Италии Осимхен провел 17 матчей, забил 16 голов и сделал три результативные передачи. Его контракт с неаполитанским клубом рассчитан до середины 2025 года.