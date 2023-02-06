Три суперклуба нацелились на Канте

Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте может сменить команду в летнее трансферное окно. Об этом стало известно журналистам портала Goal.com.

В трансфере французского хавбека заинтересован другой топ-представитель Английской премьер-лиги – «Ливерпуль». Мерсисайдцы обозначили Канте своей приоритетной трансферной целью на лето. Конкурентами «красных» в споре за игрока считаются мадридский «Реал», каталонская «Барселона» и «Атлетико».

Н’Голо выступает за «пенсионеров» с лета 2016 года. Его контракт истекает по завершении нынешнего сезона. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.