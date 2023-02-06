Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мерсон высказался о неудачной игре украинца Мудрика за «Челси»

06 Февраля 2023 • 08:07 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон высказался о неудачном выступлении украинского полузащитника «Челси» Михаила Мудрика в матче против «Фулхэма» (0:0).

«Если он чувствовал себя неважно, то нужно дать ему еще один шанс. Если с Мудриком не все в порядке, то не нужно было его выпускать. В прошедшем матче он имел проблемы. Лучше бы на поле появился кто-то другой», - передает слова Мерсона Daily Post.

В матче против «Фулхэма» украинец вышел в основном составе «пенсионеров», однако был заменен после первого тайма.

Трансфер Мудрика обошелся «Челси» в 70 миллионов евро, еще 30 миллионов будут выплачены в качестве бонусов. Контракт игрока с лондонцами рассчитан до 2031 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Пол Мерсон Михаил Мудрик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Февраля
09:21 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» продаст 6 игроков ради подписания Кейна и Райса
08:45 · Англия. Премьер-лига
Три суперклуба нацелились на Канте
08:07 · Англия. Премьер-лига
Мерсон высказался о неудачной игре украинца Мудрика за «Челси»
07:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит 100 млн евро на новый громкий трансфер
06:36 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Прежде чем увольнять Клоппа, я бы убрал всех остальных из «Ливерпуля»
06:30 · Англия. Премьер-лига
Конте по телефону поздравил Кейна с рекордом
06:13 · Англия. Премьер-лига
Альварес прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма»
06:07 · Англия. Премьер-лига
Холанн - худший игрок матча «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»
06:02 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Челси»: «Гвардиола производит впечатление сумасшедшего профессора»
05:56 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на чемпионство
05:30 · Англия. Премьер-лига
Уокер заступился за Холанна
05:27 · Англия. Премьер-лига
Вертонген стал автором необычного эксперимента на поле видео
04:36 · Англия. Премьер-лига
Обамеянга заметили в Милане
03:30 · Англия. Премьер-лига
Марш: «Мы были лучшей командой»
00:48 · Англия. Премьер-лига
Стив Купер прокомментировал неожиданный успех «Ноттингем Форест» 1
Все новости
Рекомендуем