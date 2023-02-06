Мерсон высказался о неудачной игре украинца Мудрика за «Челси»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон высказался о неудачном выступлении украинского полузащитника «Челси» Михаила Мудрика в матче против «Фулхэма» (0:0).

«Если он чувствовал себя неважно, то нужно дать ему еще один шанс. Если с Мудриком не все в порядке, то не нужно было его выпускать. В прошедшем матче он имел проблемы. Лучше бы на поле появился кто-то другой», - передает слова Мерсона Daily Post.

В матче против «Фулхэма» украинец вышел в основном составе «пенсионеров», однако был заменен после первого тайма.

Трансфер Мудрика обошелся «Челси» в 70 миллионов евро, еще 30 миллионов будут выплачены в качестве бонусов. Контракт игрока с лондонцами рассчитан до 2031 года.