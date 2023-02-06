Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» может заменить Поттера на экс-тренера «Барселоны»

06 Февраля 2023 • 07:02 Комментировать (1)

Руководство лондонского «Челси» подумывает над сменой главного тренера команды в связи с неудовлетворительными результатами команды в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Наставник «пенсионеров» Грэм Поттер может быть уволен, если положение клуба не улучшится.

Как стало известно журналистам портала Fichajes, в английском гранде определились с приоритетным преемником Поттера. Его место может занять Луис Энрике, последним местом работы которого была сборная Испании.

«Челси» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги после 21-го матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Луис Энрике Грэм Поттер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Манчестерский Иппатий
06 Февраля 2023 в 07:04
Верните Фрэнки!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Февраля
08:07 · Англия. Премьер-лига
Мерсон высказался о неудачной игре украинца Мудрика за «Челси»
07:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит 100 млн евро на новый громкий трансфер
06:36 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Прежде чем увольнять Клоппа, я бы убрал всех остальных из «Ливерпуля»
06:30 · Англия. Премьер-лига
Конте по телефону поздравил Кейна с рекордом
06:13 · Англия. Премьер-лига
Альварес прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма»
06:07 · Англия. Премьер-лига
Холанн - худший игрок матча «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»
06:02 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Челси»: «Гвардиола производит впечатление сумасшедшего профессора»
05:56 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на чемпионство
05:30 · Англия. Премьер-лига
Уокер заступился за Холанна
05:27 · Англия. Премьер-лига
Вертонген стал автором необычного эксперимента на поле видео
04:36 · Англия. Премьер-лига
Обамеянга заметили в Милане
03:30 · Англия. Премьер-лига
Марш: «Мы были лучшей командой»
00:48 · Англия. Премьер-лига
Стив Купер прокомментировал неожиданный успех «Ноттингем Форест»
00:45 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис оценил игру «МЮ» при тен Хаге
00:26 · Англия. Премьер-лига
Марш: «Маккенни – идеальный игрок для «Лидса»
Все новости
Рекомендуем