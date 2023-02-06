«Челси» может заменить Поттера на экс-тренера «Барселоны»

Руководство лондонского «Челси» подумывает над сменой главного тренера команды в связи с неудовлетворительными результатами команды в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Наставник «пенсионеров» Грэм Поттер может быть уволен, если положение клуба не улучшится.

Как стало известно журналистам портала Fichajes, в английском гранде определились с приоритетным преемником Поттера. Его место может занять Луис Энрике, последним местом работы которого была сборная Испании.

«Челси» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги после 21-го матча.