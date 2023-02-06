Каррагер: «Прежде чем увольнять Клоппа, я бы убрал всех остальных из «Ливерпуля»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о возможном увольнении немецкого специалиста Юргена Клоппа с поста главного тренера мерсисайдского коллектива.

«Прежде чем увольнять Клоппа, я бы сменил всех остальных в клубе. Перед приходом Юргена команда была шестой-седьмой в АПЛ. Он же доказал своей работой, что может достичь того уровня, на котором «Ливерпуль» находится последние годы. Хочу, чтобы Клопп снова повторил это», - передает слова Каррагера Metro.

В последнем матче «Ливерпуль» крупно проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 0:3. После 20 матчей подопечные Клоппа с 29 баллами занимают лишь десятое место в таблице.