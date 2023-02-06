Конте по телефону поздравил Кейна с рекордом

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте, который недавно был прооперирован, после окончания матча против «Манчестер Сити» (1:0) позвонил нападающему команды Гарри Кейну, отметившемуся единственным забитым мячом во встрече. Благодаря этому голу форвард стал лучшим бомбардиром в истории «шпор».

«Гарри, ты заставил меня гордиться собой. Ты заставляешь гордиться всех фанатов «Тоттенхэма», - передает слова итальянского специалиста Daily Express.

Также стоит отметить, что вчерашний мяч стал для Кейна 200-м в чемпионате Англии. По этому показателю он уступает лишь Уэйну Руни (208) и Алану Ширеру (260).