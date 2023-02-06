Альварес прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес высказался касательно поединка против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 22-го тура Английской премьер-лиги. «Горожане» потерпели поражение со счетом 0:1.

«Горький привкус от матча. Мы имели хороший шанс сократить отставание от «Арсенала», но упустили эту возможность, показав при этом хорошую игру. Сделали все, что было в наших силах. Теперь нужно продолжать работать», - передает слова аргентинского футболиста пресс-служба «горожан».

«Манчестер Сити» с 45 баллами занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять очков.