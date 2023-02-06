Холанн - худший игрок матча «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»

В Англии остались недовольны выступлением норвежского центрфорварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна во вчерашнем поединке чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэма». «Горожане» потерпели поражение на выезде со счетом 0:1, а скандинав ни разу не пробил по воротам сперника.

Эксперты телеканала Sky Sport оценили игру Холанна в пять баллов из десяти возможных. Это худшая оценка среди всех футболистов прошедшего матча.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 22-летний нападающий принял участие в 20 поединках, записав на свой счет 25 забитых мячей (четыре – с пенальти) и три результативные передачи.