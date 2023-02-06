Экс-игрок «Челси»: «Гвардиола производит впечатление сумасшедшего профессора»

Экс-форвард сборной Англии и лондонского «Челси» Крис Саттон поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле после поражения «горожан» от «Тоттенхэма» (0:1) в матче 22-го тура Премьер-лиги. Единственный гол забил нападающий Гарри Кейн в начале первого тайма.

«Он отправил Канселу в аренду – это безумие. Гвардиола отказался от де Брёйне в матче, который нужно было выигрывать, - это сумасшествие. Он производит впечатление сумасшедшего профессора. Его последние решения негативно влияют на команду. У них уже не того превосходства, которое наблюдалось раньше», - передает слова Саттона Daily Mail.

«Сити» идет на втором месте в таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять баллов.