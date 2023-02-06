Канчельскис оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на чемпионство

Бывший нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о шансах «красных дьяволов» в споре за золотые медали в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.

«Шансы всегда есть, впереди еще много матчей, но для этого все должно сложиться - чтобы и «МЮ» побеждал, и соперники теряли очки. Если это совпадет, то, конечно, шансы будут», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

В последнем матче манкунианцы отпраздновали победу над «Кристал Пэлас» со счетом 2:1. После 21-го матча подопечные Эрика тен Хага занимают третье место, отставая от лидирующего «Арсенала» на восемь очков.