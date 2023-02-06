Уокер заступился за Холанна

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер ответил на критические высказывания в сторону нападающего команды Эрлинга Холанна после поединка против лондонского «Тоттенхэма» (0:1) в рамках 22-го тура Английской премьер-лиги.

«Когда Холанн забивал голы пачками, никто о нем не говорил. Если же команда не побеждает, а Эрлинг не забивает, то внезапно он становится проблемным игроком. Якобы «Сити» лучше играет без него. Никто не жаловался, когда он забивал 25 мячей в этом сезоне. Холанн – потрясающий футболист», - приводит слова защитника Sky Sports.

Стоит отметить, что норвежский нападающий не забивал в двух последних матчах «горожан».