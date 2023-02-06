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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вертонген стал автором необычного эксперимента на поле видео

06 Февраля 2023 • 05:27 Комментировать

Известный бельгийский футболист Ян Вертонген, в прошлом выступавший за лондонский «Тоттенхэм», вернулся на родину и стал капитаном брюссельского «Андерлехта». В очередном матче он стал автором необычного эксперимента - в игре против «Остенде» Вертонген бегал по полю с микрофоном, который в прямом эфире транслировал экспрессивные реплики футболиста, адресованные то арбитрам, то своим партнерам. Впрочем, они не были особо уж злобными, ведь клуб Вертонгена в итоге победил со счетом 2:0.

Очередной тренд в трансляциях футбольных матчей, который вскоре может стать очень популярным. 

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Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Ян Вертонген чемпионат Бельгии
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