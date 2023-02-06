Известный бельгийский футболист Ян Вертонген, в прошлом выступавший за лондонский «Тоттенхэм», вернулся на родину и стал капитаном брюссельского «Андерлехта». В очередном матче он стал автором необычного эксперимента - в игре против «Остенде» Вертонген бегал по полю с микрофоном, который в прямом эфире транслировал экспрессивные реплики футболиста, адресованные то арбитрам, то своим партнерам. Впрочем, они не были особо уж злобными, ведь клуб Вертонгена в итоге победил со счетом 2:0.

Очередной тренд в трансляциях футбольных матчей, который вскоре может стать очень популярным.