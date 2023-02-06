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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Обамеянга заметили в Милане

06 Февраля 2023 • 04:36 Комментировать

Пьер-Эмерик Обамеянг угодил в опалу в «Челси», в последних матчах команды его вообще не видно нигде, к тому же, наставник клуба Грэм Поттер исключил Обамеянга из числа задействованных на Лигу чемпионов игроков.

И все это порождает слухи об его будущем - а подогревают их неожиданные перемещения Обамеянга в пространстве. Так, он был замечен в Милане, фотографию об этом выложил также и его брат Вилли, правда, подписал он ее двояко - «Семья». То ли это означает, что Обамеянги собрались в Милане по семейным делам, то ли намекает на «будущую семью» Пьера-Эмерика - то ли «Милан», то ли «Интер».

Ранее в итальянском чемпионате Обамеянг, напомним, не выступал, а до «Челси» он успел полгода поиграть за «Барселону». 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Пьер-Эмерик Обамеянг
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