«Брайтон» повесил внушительный ценник на чемпиона мира Макаллистера

Боссы «Брайтона» определились с трансферным ценником аргентинского полузащитника Алексиса Макаллистера. Как стало известно Tyc Sports, «чайки» готовы расстаться с 24-летним исполнителем, если за него предложат 70 миллионов евро. Трансфер возможен по завершении нынешнего сезона.

Алексис стал востребован на трансферном рынке после триумфа сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022. Макаллистер был основным игроком «альбиселесте» в середине поля.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги полузащитник провел 17 поединков за «Брайтон», забил пять голом (три – с пенальти) и получил пять желтых карточек.