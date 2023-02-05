«Ливерпуль» хочет купить полузащитника «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер может продолжить карьеру в другом топ-клубе Английской премьер-лиги. На 22-летнего игрока претендует «Ливерпуль», об этом сообщает Daily Mail.

Среди претендентов на хавбека также называются «Эвертон», «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас». Сам Галлахер не против сменить клубную прописку ради получения игровой практики.

Трудовое соглашение полузащитника с «пенсионерами» рассчитано до середины 2025 года. Его рыночная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

В сезоне-2022/2023 хавбек принял участие в 19 матчах Премьер-лиги, забил гол и сделал результативную передачу.