Топ-игрок «Реала» стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» обозначил свою приоритетную трансферную цель. Как стало известно журналистам Fichajes, в сфере интересов «красных дьяволов» находится уругвайский хавбек Федерико Вальверде, выступающий за мадридский «Реал».

Источник отмечает, что трансфер южноамериканского футболиста обойдется «красным дьяволам» в 72 миллиона евро. 24-летний полузащитник связан контрактными обязательствами с мадридским грандом до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Вальверде провел 20 поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и две результативные передачи.