Каррагер объяснил разгромное поражение «Ливерпуля»

Экс-игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался об игре защитников Джо Гомеса и Жоэля Матипа во вчерашнем поединке чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». Подопечные Юргена Клоппа потерпели поражение со счетом 0:3.

«Не так сложно действовать в обороне, когда есть ведущий защитник. Однако оценивать игру центра обороны следует в той ситуации, когда им приходится брать роль лидера на себя. В матче с «волками» был беспорядок», - передает слова Каррагера Mirror.

После неудачи «Ливерпуль» занимает лишь десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч мерсисайдцы проведут на своем поле против «Челси».